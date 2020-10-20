За последние 100 лет роль живописного искусства кардинально изменилась. Техническое мастерство, реализм и гармония уступили место индивидуальности и оригинальности, граничащим то с креативным хаосом, то с нарочитой аккуратностью.

Тем контрастней на фоне эмоционально-сумбурного течения изобразительного искусства 21 века выглядит техника «старых мастеров». Однако именно она является самой эффективной для создания «живых» произведений с естественными оттенками и мягкими полутонами. Подробнее о методике Высокого мастерства мы попросили рассказать ведущего специалиста школы живописи «Ogivitel-Art» Леонида Лукина.

Леонид Николаевич, в чем особенность техники «старых мастеров» и почему она так называется?

«Старыми мастерами» принято называть итальянских художников эпохи Высокого Возрождения: Леонардо да Винчи, Тициана, Рафаэля и Микеланджело, которые за небольшой период времени (около 30 лет) подняли живопись на высочайший уровень. В отличие от работ предшественников, их произведения были совершенными с точки зрения передачи цвета, идеи, объема и анатомии человека. Создать что-то лучше уже невозможно, как невозможно превзойти красоту и гармонию природы. И техника Старых мастеров – единственный способ изобразить мир в соответствии с природными явлениями и зрительным восприятием реальности.

Суть методики Высокого мастерства (в нашей школе она называется технологией оптических просветов – ТОП) заключается в том, что работа ведется по законам воздушной перспективы. Мы говорим – «работать в пространстве и с пространством». А чтобы эти законы соблюдались, применяется многослойная техника, которая включает в себя грунтовку поверхности, наложение имприматуры, проработку композиции наждачной бумагой, лессировки и работу оптическими смесями. Полупрозрачные слои красителей органично сочетаются друг с другом на полотне, вследствие чего рождаются уникальные оттенки, а пространство приобретает глубину. Краски вводятся уже в самом конце в тех местах, где не хватает цветов, полученных за счет оптических просветов органично.

Другими словами, традиционные техники живописи не подходят для создания «живых» произведений?

Фактически да. Конечно, в истории изобразительного искусства есть примеры, когда, используя корпусное письмо, художникам удавалось приблизится к впечатляющим результатам. Но для того, чтобы обуздать воздушную перспективу неподходящими для ее удержания способами, нужно иметь огромный талант. В то время как наша методика основана на законах природы и рассчитана на широкий круг художников, в том числе и без опыта. Последние получают надежную базу для реализации своего потенциала без потери времени и сил впустую.

Доводилось слышать, что техника Высокого мастерства утеряна навсегда? Оказывается, это не так?..

Она была утеряна. И только сейчас усилиями исследователя по старым мастерам, возрождена. Именно через него я узнал о понятии воздушной перспективы и ее практической реализации, что позволило мне более чем через 20 лет снова взяться за кисть.

Вы больше 20 лет не рисовали?!!

Я рисовал с самого детства и многие годы был настолько увлечен этим занятием, что ни о чем другом не мог и думать. Кроме того, я часто посещал музеи, и это всегда было для меня событием, рождающим в душе два противоположных чувства: с одной стороны – я испытывал огромную радость живого общения с милыми сердцу картинами, с другой – глубокое разочарование и недовольство собой.

И что еще хуже – я абсолютно не понимал, как улучшить свои работы, как приблизиться к уровню великих живописцев. Поступать в художественный вуз я не стал, поскольку работы учеников и преподавателей «художки» даже отдаленно не напоминали произведения, которые я видел в музеях. А другую живопись я уже не воспринимал. Поэтому более 20 лет я не садился за мольберт, так как не видел смысла в написании очередной посредственной картины.

Получается, что встреча с исследователем стала определяющей в Вашей жизни?

Не совсем так. Моментом моего возвращения стало воцерковление и знакомство с художником, учившемся на первом потоке Глазуновки. А уже позже (на выставке) я познакомился с исследователем. Потом мы еще раз встретились, я показал ему свою работу «Христос в терновом венце», она ему понравилась, и он пригласил меня поработать в своей студии.

Какое-то время мы вместе работали над картинами для его музея – «Мадонна в гроте» (Леонардо) и «Мадонна в кресле» (Рафаэль). Однако эти и предыдущие работы исследователя, были тускловатыми, поэтому у меня появилось собственное видение технологии, которое удалось реализовать в произведении «Положение во гроб».

О том, что я на верном пути, говорили предложения продать картину, готовую лишь на 60%. Однако она до сих пор хранится у исследователя – он запер картину в мастерской и, вопреки нашей договоренности, отдавать мне ее отказался. Так что, увы, показать работу вживую я вам не могу.

Получается, с исследователем Вы больше не работаете?

Я ему очень благодарен за то, что он многому меня научил и помог найти ответы на вопросы, которые долгое время не давали мне покоя. Но после попытки сделать совместную онлайн программу обучения наши пути разошлись. И причиной стали не столько разногласия в рабочих вопросах, сколько нравственные аспекты, которые отражались на всем процессе и, мягко говоря, не способствовали ни реализации проекта в том виде, в котором он изначально задумывался, ни тем более выполнению нашей миссии.

К сожалению, отголоски нашего совместного начинания продолжают негативно сказываться на учениках до сих пор. Недавно к нам обратились двое пострадавших, которым исследователь продал «голые» видео, причем не в полном количестве…

И это только те люди, которые несмотря на разочарование от просмотра роликов, не потеряли надежду. Они нашли youtube-канал и страницы школы «Ogivitel-Art» в соцсетях, увидели результаты работы наших учеников и поняли, что есть качественный курс обучения технике «старых мастеров». Но это ведь единицы. А большинство людей, купив у исследователя видео, где нет нормальных пояснений и инструкций по подготовке поверхности, изготовлению оптических смесей, работе с материалами и прочим нюансам, разочаровываются в самой технологии. Они же не знают, что причина того, почему им не удается применить методику и получить результаты, заключается в неправильной подаче и ограниченности учебного материала, содержащегося в роликах.

С другой стороны, люди, посетившие наши мастер-классы, видят реальные результаты наших учеников, поэтому стремятся получить знания и приобрести навыки, которые мы даем на курсе.

Мне бы очень не хотелось, чтобы некачественный контент бросал тень на уникальную технику, поэтому, хоть мы и не являемся распространителями этих роликов, готовы компенсировать их бесполезность. Я хочу обратиться к людям, которые попали в столь неприятную ситуацию. «Напишите нам», и мы запустим вас в льготную программу с учетом только стоимости площадки и издержек, предоставим скидку не менее 50%, а от меня лично вы получите обратную связь по разбору ваших работ.

Несмотря на то, что наборы на наши курсы ограничены, и мы не всегда можем принять новых студентов, в данном случае мы готовы, насколько это возможно, сгладить ваше разочарование. Все-таки наша вина в существовании роликов, которые попали вам в руки, тоже есть.

А в чем преимущество вашего нынешнего курса по сравнению с предыдущим?

Если честно, даже сравнивать неуместно, поскольку те видео были экспериментальными. Мы тогда не знали, как лучше подать информацию, не могли предвидеть некоторые моменты, упустили множество нюансов и важных вещей, о которых я говорил выше. Лишь наша нацеленность на результат и работа непосредственно со студентами позволили в полном объеме увидеть недочеты, внести корректировки, дать пояснения и сделать дополнительные видео.

Сейчас в школе «Ogivitel-Art» мы построили онлайн-обучение, похожее на занятия в классе и дополненные персональной работой с каждым учеником. Студенту выдаются подробные инструкции, по которым он работает самостоятельно и получает от нас оперативную обратную связь: оценивается его прогресс на каждом этапе, ему указывают на ошибки, объясняют, почему они возникли, как их можно устранить и не допускать в будущем. Кроме того, мы разбираем ошибки других студентов и типичные сложности каждой стадии, что позволяет ученику не натыкаться на многие «подводные камни» и легче проходить обучение. Эти контентные видео так же размещены в программе, как маяки, указывающее верное направление. Несколько месяцев – и вы уже применяете механизм ТОП, который работает согласно законам природы и позволяет сделать прорыв на более высокий уровень мастерства.

Наша миссия – вернуть уникальную технологию людям, и чем больше будет заинтересованных, тем быстрее мы увидим среди обилия кубизма, модернизма и абстракционизма «живые» картины, от которых невозможно оторвать взор.

Большое спасибо за интервью, Леонид Николаевич! Желаю Вам творческих успехов, а вашей школе процветания и побольше талантливых учеников! Я дам ссылку на вашу книгу по технологии, ведь мы тоже в этом заинтересованы: www.ogivitel-art.com

Спасибо! А ученики у нас все талантливые! Наша техника помогает им полностью раскрыть свой потенциал и наилучшим образом использовать свои индивидуальные качества для создания образцов живописи, которые будут наполнять людей многими столетиями!